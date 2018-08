Powell ignora críticas de Trump e defende subida dos juros

EPA

Jerome Powell defendeu a subida gradual das taxas de juro na maior economia do mundo, na sua estreia enquanto presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA no simpósio de Jackson Hole. O responsável ignorou assim as críticas feitas por Donald Trump de que esta trajectória da política monetária poderá vir a penalizar o crescimento da economia.



"Há bons motivos para se prever que o crescimento forte da economia vai continuar", afirmou Jerome Powell perante banqueiros e economistas no evento organizado pela Reserva Federal de Kansas City. "Acredito que o processo gradual de normalização mantém-se adequado", defendeu o responsável.

Powell mantém assim a trajectória prevista para as taxas de juro, apesar das reticências do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à política seguida pelo líder da Fed. No início desta semana, numa entrevista à Reuters, o presidente norte-americano afirmou "não estar entusiasmado" com a política de aumento gradual dos juros seguida pela Fed, temendo que penalize a recuperação da maior economia do mundo.

Contudo, a Fed diz que não vê riscos de a economia norte-americana sobreaquecer ou sinais de que a inflação esteja a acelerar acima da meta, garantiu Powell. "São boas notícias e acreditamos que resultam, em parte, do actual processo de normalização", notou o responsável.

"Como indicaram as últimas minutas da Fed, se o crescimento forte dos rendimentos e do emprego continuar, deverão ser adequadas mais subidas graduais das taxas de juro", defendeu o presidente da Fed.

Os investidores contam com outro aumento dos juros na reunião do próximo mês. Já a probabilidade de uma segunda subida no final do ano ronda agora os 64%, de acordo com a Bloomberg.



