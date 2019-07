A condicionar o desempenho do PSI-20 estiveram também os CTT, que tocaram hoje um novo mínimo histórico, ao negociar abaixo dos 2 euros por ação pela primeira vez desde que entraram em bolsa. A empresa de correios acabou por aliviar as perdas e fechar a cair 0,98% para os 2,02 euros por ação. Os investidores aguardam pelos resultados semestrais da empresa, que serão apresentados no final deste mês, numa altura que tem sido marcada por sucessivas quebras de resultados.



Do lado das quedas, destaque ainda para a Mota-Engil, que depreciou 1,21% para os 1,88 euros, e para a Corticeira Amorim, que desvalorizou 1,38% para os 10,02 euros.



A evitar quedas mais acentuadas esteve o setor energético. A Galp acompanhou o movimento positivo do petróleo nos mercados internacionais e valorizou 0,78% para os 13,48 euros, enquanto a EDP e a EDP Renováveis subiram 0,78% e 0,33%, respetivamente. Já a REN registou uma subida de 1,02% para os 2,48 euros.



No resto da Europa, o sentimento também foi negativo. O Stoxx 600, índice que reúne as principais cotadas europeias, acumula já a terceira sessão consecutiva de perdas, enquanto as bolsas norte-americanas também vão registando quedas. Isto numa altura em que se espera que a Reserva Federal norte-americana venha a decidir aplicar um corte à taxa de juro diretora que serão menos agressiva do que chegou a ser antecipado.



A expectativa continua a ser de que haja uma diminuição dos juros ainda este mês, mas a evolução positiva dos salários nos Estados Unidos, bem como a evolução positiva d acriação de emprego, deverão bastar para que o banco central não avance já com um corte significativo.



A Fed vai publicar as minutas da última reunião de política monetária esta quarta-feira, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) publicará as mais recentes minutas na quarta-feira.

