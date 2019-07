Aposta na queda das ações dos CTT volta a aumentar

O número de investidores a terem posições curtas no capital dos CTT voltou a aumentar, bem como a percentagem do capital detido. O que significa que a aposta na queda do valor das ações está outra vez a aumentar.

A Ram Active Investments revelou ter uma posição curta de 765 mil ações dos CTT, o que corresponde a 0,61% do capital os CTT, de acordo com a informação que consta no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta posição foi alcançada no dia 28 de junho e comunicada a 1 de julho, de acordo com a mesma fonte.