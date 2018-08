PSI-20 acompanha pessimismo da Europa com BCP, Pharol e Navigator a cair mais de 2%

Depois de ter quebrado ontem um ciclo de quatro sessões consecutivas de perdas – com a maior subida em quase dois meses – a bolsa nacional voltou a encerrar com sinal vermelho esta sexta-feira, 17 de Agosto. O PSI-20 perdeu 0,47% para 5.461,30 pontos, com 11 cotadas em queda, cinco em alta e uma inalterada.





Lisboa acompanhou a tendência negativa das principais praças europeias, numa sessão marcada pelo regresso dos receios em torno da Turquia. A lira turca já esteve a cair quase 8% face ao dólar, depois de a justiça turca ter recusado a libertação do pastor Andrew Brunson – detido na Turquia desde Outubro de 2016 – abrindo caminho a mais sanções por parte dos Estados Unidos.



Continuar a ler O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, cai 0,16% para 380,83 pontos, penalizado sobretudo pela banca, telecomunicações e sector automóvel.



Por cá, o BCP e a Navigator estão entre as cotadas que mais contribuíram para a descida do principal índice nacional. O banco liderado por Miguel Maya deslizou 2,07% para 25,03 cêntimos e a Navigator perdeu 2,77% para 4,352 euros.



Ainda no sector do papel, a Semapa subiu 0,66% para 18,42 euros e a Altri desceu 0,60% para 8,35 euros.



A contribuir para a tendência negativa estiveram também a Pharol e as cotadas do grupo EDP.



A antiga PT SGPS caiu 2,44% para 22 cêntimos, depois de a empresa ter convocado uma assembleia geral de accionistas para o dia 7 de Setembro para decidir sobre uma proposta de aumento de capital, que poderá duplicar o valor existente.



A proposta visa elevar o capital dos actuais 26,89 milhões de euros para um valor até 55,48 milhões, "conforme necessário para acorrer ao aumento do capital social da Oi", revelou a Pharol no comunicado publicado na quinta-feira, 16 de Agosto. Na energia, a EDP cedeu 0,18% para 3,394 euros, a EDP Renováveis perdeu 0,23% para 8,78 euros e a Galp Energia valorizou 0,32% para 17,29 euros.