,11% para os 8,887 cêntimos por ação, após ter sido divulgada a nota do CaixaBank BPI , que aponta para uma queda homóloga de 85% no lucro líquido do banco no primeiro trimestre deste ano para os 23 milhões de euros.

Em forte baixa também estiveram ações cíclicas como a Altri", realçam os analistas do Caixabank BPI, na nota de fecho.

A Sonae Capital desceu 2,16% para os 40,7 cêntimos depoiis de ontem, já após o fecho do mercado, ter apresentado um prejuízo de 5,4 milhões de euros nos resultados trimestrais.

Hoje é a vez da Corticeira Amorim revelar os seus resultados, também após o fecho. O CaixaBank BPI Equity Research estima receitas no valor um resultado líquido de 18 milhões de euros. A construtora fechou a sessão com uma descida de 4,07% para os 8,25 euros.

Em Lisboa, as perdas foram encabeçadas pela Jerónimo Martins, que fechou com uma desvalorização de 10,92% para os 13,99 euros mas chegou a afundar 16,56% para os 13, 105 euros durante a sessão, um mínimo de maio de 2019.A retalhista cai a pique depois de na quarta-feira ter revelado que os seus lucros desceram 43,8% no primeiro trimestre para 35 milhões de euros e que vai cortar o dividendo em 40% devido à pandemia. A Jerónimo Martins vai assim pagar 20,7 cêntimos por ação, em vez dos 34,5 cêntimos propostos anteriormente.Paralelamente, o BCP também atinge mínimos mas, por sua vez, históricos. O banco liderado por Miguel Maya terminou com uma queda de 3,83% para os 8,54 euros para cêntimos, depois de ter tocado o nível mais baixo de sempre, os 8,46 cêntimos, durante a sessão.Voltando à sessão de hoje, "A Altri ficou em segundo no pódio das quedas, ao desvalorizar 5,58% para os 4,03 euros. Dentro do setor do papel, a Semapa também desceu, 3,12% para os 7,77 euros e a Navigator recuou 2,19% para os 2,05 euros.(Notícia atualizada às 17:01)