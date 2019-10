Na Europa, a incerteza face ao processo do Brexit continua a condicionar as bolsas. No sábado os deputados britânicos obrigaram o Governo a pedir um adiamento - um pedido que foi submetido -, mas Boris Johnson continua a crer que conseguirá aprovar o acordo esta semana no Parlamento e sair a 31 de outubro, tal como está previsto.Neste momento, o Stoxx 600, o ídnice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,05% para os 392,02 pontos.Em Lisboa, uma das cotadas em destaque é a EDP que valoriza quase 1%. O JPMorgan melhorou a recomendação das ações da EDP de "neutral" para "overweight" e o preço-alvo de 3,45 euros para 4,00 euros, noticiou a Bloomberg. A cotada valoriza 0,82% para os 3,549 euros.Também em alta estão cotadas como o BCP e as cotadas do papel. O BCP sobe 1,9% para os 19,8 cêntimos, a Altri valoriza 1,68% para os 5,445 euros e a Navigator avança 1,16% para os 3,312 euros.Já em baixa está a Ramada, que perde mais de 3%, e a Semapa. A Pharol desce 0,39% para os 10,2 cêntimos.Esta semana deverá ser marcada pelo arranque da época de resultados no PSI-20 . Será já amanhã que a Galp Energia apresenta os resultados do terceiro trimestre e no dia seguinte segue-se a Jerónimo Martins.(Notícia atualizada às 8h30 com mais informação)