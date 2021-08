PSI-20 avança em máximos de fevereiro de 2020. Benfica ganha 3%

4,46 euros.

A bolsa de Lisboa avança pela quinta sessão consecutiva e, apesar de estar a acompanhar as principais praças europeias próxima da linha de água, está no valor mais elevado desde fevereiro de 2020. O PSI-20 sobe 0,13% para 5.368,97 pontos com 10 das 18 cotadas em terreno positivo.A generalidade dos pesos pesados segue em alta. É o caso da família EDP, com a casa mãe a subir 0,3% para 4,72 euros e a eólica EDP Renováveis a ganhar 0,27% para 22,16 euros. No retalho, a Sonae valoriza 0,38% para 0,93 euros e a Jerónimo Martins soma 0,14% oara 18,08 euros.Os CTT (+0,33%), a Corticeira Amorim (+0,17%), o BCP (+0,16%) ou a Mota-Engil (+0,15%) também estão entre as cotadas no verde. Ainda assim, o maior ganho é da Novabase, que avança 0,44% para 4,60 euros. Em sentido contrário, a maior perda é da Pharol, que recua 0,3% para 0,10 euros por ação, enquanto a Navigator cede 0,2% e a Nos desliza 0,06%.No PSI Geral, o destaque está no Benfica, cujo empate em Eindhoven foi suficiente para se apurar para a fase de grupos da 'Champions'. O clube encarnado qualificou-se na quarta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar a zero em casa do PSV Eindhoven, em jogo da segunda mão do 'play-off'. Em bolsa, os títulos reagem com uma valorização de 2,7% paraRegressando ao índice de referência nacional, a Galp Energia cai 0,07% para 8,52 euros, a acompanhar a queda do petróleo. O preço da matéria-prima recua esta quarta-feira após duas sessões em alta.A penalizar as cotações está a perda de um quarto da produção petrolífera do México num incêndio que teve lugar numa plataforma, mas a travar a tendência estão os sinais de que a China (o maior importador do mundo) já está a conseguir refrear o novo surto de covid-19.O brent, negociado em Londres que serve de referência às importações portuguesas, desliza 0,13% para 70,96 dólares por barril. Já o crude WTI perde 0,25% para 67,37 dólares.Na Europa, onde os investidores estão não só a acompanhar de perto a evolução da situação pandémica como à espera do encontro anual da Reserva Federal dos EUA em Jackson Hole, a abertura também foi também morna. O Stoxx 600 avança 0,14%, com o setor das viagens a compensar as perdas das farmacêuticas.