PSI-20 cai pela segunda sessão com CTT a descer 4%

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 30 de abril, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,36% para 5.374,24 pontos. Das 18 empresas que formam que formam o principal índice nacional, 13 estão em queda, duas em alta e três inalteradas.



Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, depois de ter sido divulgado um dado preocupante sobre a evolução da economia chinesa, e numa altura em que os investidores aguardam por mais sinais sobre o andamento da economia global: esta terça-feira serão conhecidos os dados do PIB da Zona Euro, no primeiro trimestre, e amanhã a Fed atualizará as suas perspetivas para a economia dos Estados Unidos, no final de uma reunião de dois dias, que começa hoje.



Na China, foi revelado que o setor da indústria cresceu menos do que o esperado em abril, com o PMI da Caixin/Markit a cair de 50,8 pontos, em março, para 50,2 pontos, em abril, um valor abaixo do antecipado pelos analistas consultados pela Reuters.



Em Lisboa, destacam-se os títulos dos CTT, que descem 3,95% para 2,578 euros, depois de a empresa ter revelado que os seus lucros diminuíram 38% para 3,7 milhões de euros no primeiro trimestre.



A penalizar o PSI-20 estão ainda o BCP e as cotadas do grupo EDP. O banco liderado por Miguel Maya recua 0,68% para 24,79 cêntimos, a EDP perde 0,3% para 3,351 euros e a EDP Renováveis desvaloriza 1,13% para 8,77 euros.



Fora do PSI-20, a Teixeira Duarte sobe 5,90% para 15,25 cêntimos, depois de ter divulgado que fechou o exercício de 2018 com um resultado líquido de 11,1 milhões de euros, o que compara com prejuízos de 4,65 milhões de euros em 2017.