Pela primeira vez, os juros chegaram aos 1,119% ao registarem uma queda de 0,2 pontos base. A redução dos juros da dívida portuguesa no mercado secundário tem sido constante nos últimos meses. Em 2018,

, um mínimo de 2010.

Na semana passada, a divisa europeia

chegou a tocar num novo mínimo de maio de 2017. Contudo, na sexta-feira começou a recuperar e essa tendência manteve-se na segunda-feira e agora no início da sessão de hoje. O euro sobe 0,06% para os 1,1192 dólares.

As sanções norte-americanas ao petróleo venezuelano e o reforço das sanções contra o Irão criaram mais dificuldades do lado da oferta do "ouro negro" e levaram à subida do barril na semana passada. Contudo, esses ganhos já se esfumaram com a pressão de Donald Trump para que os preços desçam a equilibrar a balança.



Na sessão de hoje o petróleo volta a subir ligeiramente, mas já esteve quase estagnado. A influenciar o mercado poderá estar a declaração do ministro saudita da Energia que admitiu um prolongamento do acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no final de 2019, o que contribuiria para diminuir ainda mais a oferta e aumentar a cotação do barril.



Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,28% para 63,67 dólares, enquanto o Brent, transacionado em Londres, valoriza 0,35% para 72,29 dólares.



"Os investidores financeiros não parecem ter muita fé no ouro para já", referem os analistas do Commerzbank, citados pela Bloomberg.

Apesar da queda, as praças europeias caminham para fechar abril como o quarto mês consecutivo de ganhos de 2019, o que já não acontecia desde o início de 2017. Desde o arranque do ano a valorização é superior a 15%.Neste momento, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a desvalorizar 0,11% para os 390,89 pontos. O setor mais penalizado é o da banca com os bancos nórdicos a apresentar resultados dececionantes, depois de ontem ter sido o setor que mais subiu. As cotadas tecnológicas também sofrem da desilusão dos investidores com os resultados da Alphabet, a empresa-mãe da Google, assim com os da Samsung.Para já, os investidores aguardam a divulgação de hoje do PIB da Zona Euro relativo ao primeiro trimestre e a decisão da Reserva Federal sobre o rumo da política monetária, que deverá ser divulgada amanhã.Além disso, hoje arranca mais uma ronda de negociações entre os Estados Unidos e a China tendo em vista chegar a um acordo comercial que coloque um ponto final à disputa iniciada há um ano. Segundo a Bloomberg, é expectável que haja um acordo no início de maio.A bolsa nacional é uma das que perde neste início de sessão. O PSI-20 derrapa pela segunda sessão consecutiva - 0,31% para 5.376,73 pontos - ao ser penalizada pelo BCP, pelo grupo EDP e pelos CTT. Os correios revelaram que os lucros baixaram 38% no primeiro trimestre para 3,7 milhões de euros ontem após o fecho da sessão. As ações estão a reagir com uma queda superior a 4%.Os juros portugueses voltam na sessão de hoje a atingir mínimos históricos.Com as bolsas norte-americanas a registarem máximos históricos, o apetite pelo risco continua em alta, ao passo que os "ativos de refúgio" como o ouro continuam a perder terreno.O "metal precioso" está a caminhar para o terceiro mês consecutivo de quedas, apesar da subida ligeira da sessão de hoje provocada pelos dados negativos da produção industrial de abril na China. O ouro sobe 0,31% para os 1.283,82 dólares por onça.O foco está agora na reunião da Reserva Federal.