PSI-20 cai pelo segundo dia com BCP e Jerónimo Martins a pressionar

A bolsa lisboeta negociou no vermelho pela segunda sessão, assim como a maior parte das principais praças europeias, penalizadas pela retaliação chinesa ao reforço de taxas aduaneiras imposto pelos EUA. Quedas do BCP e Jerónimo Martins penalizaram.

Miguel Baltazar/Negócios

O PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira, 4 de Abril, a perder 0,19% para 5.373,22 pontos, com nove cotadas em queda e nove em alta. O principal índice bolsista nacional seguiu a tendência de quedas que predominou nas principais praças europeias. Tanto o PSI-20 como o índice de referência europeu Stoxx 600 registaram o segundo dia consecutivo em terreno negativo. Os sectores das matérias-primas e tecnológico foram os que mais penalizaram o Stoxx 600.

As bolsas europeias foram penalizadas pela resposta chinesa às políticas proteccionistas anunciadas pelos Estados Unidos contra as importações de bens chineses. O clima de guerra comercial e o receio quanto à respectiva consequência para a economia global estão a preocupar os investidores.

A excepção foi a bolsa grega, cujo principal índice (FTASE) negociou em alta numa altura em que surgem notícias que apontam para a possibilidade de o Eurogrupo poder adoptar novas medidas de alívio da dívida helénica.

No plano nacional, o BCP e a Jerónimo Martins foram as cotadas que mais pressionaram. O banco liderado por Nuno Amado recuou 0,98% para 0,2634 euros, enquanto a retalhista perdeu 1,33% para 14,42 euros. Ainda no sector do retalho, a Sonae somou 0,18% para 1,099 euros.

Num dia em que o sentimento se repartiu em partes iguais entre cotadas que valorizaram a desvalorizaram, no sector energético prevaleceu o optimismo. A Galp Energia apreciou 0,62% para 15,37 euros, a EDP ganhou 0,49% para 3,105 euros e a EDP Renováveis cresceu ligeiros 0,06% para 8,005 euros, isto depois de ontem a cotada liderada por Manso Neto ter aprovado, em assembleia-geral, a distribuição de um dividendo de seis cêntimos por acção referente ao ano de 2017. Já a REN recuou 0,48% para 2,514 euros.

Também no sector do papel houve uma tendência repartida, com a Semapa a somar 3,04% para 18,96 euros e a Altri a subir 0,19% para 5,39 euros numa altura em que a empresa está na corrida à compra da brasileira Lwarcel. Em sentido inverso, a Navigator desvalorizou 0,80% para 4,718 euros.

Do lado das quedas, nota ainda para a Pharol que perdeu 1,11% para 0,2225 euros e para a Nos que caiu 0,42% para 4,78 euros.

Por fim, a travar uma queda mais acentuada do PSI-20 estiveram sobretudo os CTT que somaram 1,24% para 3,092 euros.



(Notícia em actualizada às 16:48)