"Na pré-abertura, os mercados europeus não apresentavam uma posição definida", antecipavam os analistas do BPI no comentário de bolsa, ressalvando que, apesar de se poder observar "movimentos de ações individuais, resultantes de fatores específicos, a sessão deverá ser marcada pela expetativa em relação ao encontro do G20".Na Europa, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvaloriza 0,01% para os 382,17 pontos, caminhando também para uma semana ligeiramente negativa. Apesar disso, o saldo mensal de junho deverá ser bastante positivo com o Stoxx 600 a acumular um ganho superior a 3%.A negociação bolsista continua a ser influenciada pela expectativa que existe à volta do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping que ocorre na madrugada deste sábado. A nível internacional, as bolsas norte-americanas têm vindo a subir ligeiramente esta semana, antecipando que haja um tom conciliatório entre os dois países depois da rotura em maio.Em Lisboa, nove cotadas sobem, seis cotadas descem e três estão inalteradas. A penalizar o índice está o setor energético, nomeadamente a Galp e o grupo EDP, assim como o setor do papel, nomeadamente a Semapa e a Altri.A Galp Energia desce 0,45% para os 13,385 euros, a EDP Renováveis cede 0,78% para os 8,94 euros e a EDP desvaloriza 0,21% para os 3,33 euros. Também em queda está a Altri com uma desvalorização de 0,58% para os 6,01 euros.A impedir uma queda mais expressiva da bolsa nacional está o BCP. O banco, que atingiu ontem máximos de agosto de 2018 , valoriza 0,15% para os 26,84 cêntimos no arranque da sessão de hoje.(Notícia atualizada às 8h20 com mais informação)