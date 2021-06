PSI-20 com arranque positivo ajudado pela energia

O PSI-20 iniciou a sessão desta terça-feira com uma subida de 0,10%, para os 5.091,64 pontos.A impulsionar o índice estavam as cotadas do setor energético, com a EDPR a ganhar 0,52%, para 19,19 euros, a Galp a avançar 0,23%, até aos 9,392 euros, e a REN a valorizar 0,21%, para os 2,36 euros. A EDP, por seu turno, deslizava 0,02%, para os 4,538 euros.A Ramada destacava-se com uma subida de 2,33%, para 6,14 euros, sendo a cotada com maior valorização nos primeiros instantes de negociação.O BCP, que minutos antes da abertura, anunciou um acordo para a venda do Banque Privée , seguia inalterado nos 14,19 cêntimos.No retalho, a Sonae escalava 0,43%, para 80,95 cêntimos, enquanto a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, recuava 0,10%, para os 15,45 euros.Os CTT ganhava, 0,10%, cotando nos 4,85 euros, enquanto no setor do papel a Altri avançava 0,47% e a Navigator subia 0,48%.