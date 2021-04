PSI-20 regista maior queda em quase um mês com Galp a perder 3,5%

A bolsa nacional encerrou em queda esta terça-feira, 20 de abril, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 1,29% para 4.947,78 pontos, a queda mais acentuada desde 25 de março.





Com 15 cotadas em queda e três em queda, o principal índice nacional acompanhou as perdas generalizadas que marcam a sessão na Europa, impactada pelos receios em torno da subida de novos casos de covid-19, a nível global, e pela possibilidade de os Estados Unidos virem a limitar o nível de nicotina nos cigarros, o que "castigou" as produtoras de tabaco. Exemplo disso são a British American Tobacco e a Imperial Brands, que afundaram mais de 7% no seguimento dessa notícia.





O índice que serve de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 1,97% para 433,41 pontos, a desvalorização mais pronunciada desde 21 de dezembro, depois dos máximos históricos alcançados na semana passada.





A lentidão das campanhas de vacinação na Europa continua a pesar no sentimento dos investidores, assim como as dúvidas sobre a recuperação global, numa altura em que os novos contágios estão novamente a subir em várias geografias, da Índia ao Japão.





Por cá, a Galp, o BCP e a EDP foram das cotadas que mais pressionaram o PSI-20. A Galp desvalorizou 3,52% para 9,306 euros, o BCP caiu 1,72% para 11,40 cêntimos e a EDP recuou 1,01% para 4,981 euros. Ainda na energia, a EDP Renováveis desvalorizou 0,41% para 19,57 euros.





A contribuir para a queda do PSI-20 estiveram também a Nos, a Altri e as cotadas do setor do retalho. Aqui, a Jerónimo Martins caiu 1,28% para 14,27 euros e a Sonae 1,37% para 79 cêntimos.



A Nos, por seu turno, recuou 1,45% para 2,996 euros e a Altri cedeu 2,01% para 6,33 euros.





Do lado dos ganhos ficaram apenas a Ibersol, os CTT e a Ramada. A Ibersol somou 0,33% para 6,06 euros, os CTT ganharam 1,71% para 3,56 euros e a Ramada valorizou 0,71% para 5,66 euros.