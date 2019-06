Depois de maio ter sido um mês negro, a bolsa nacional começa junho com o pé esquerdo. As quedas do BCP, das cotadas do setor do papel e da Mota-Engil pesaram no índice português.





(Notícia atualizada às 16h52 com mais informação) Isto apesar de a disputa comercial continuar na mente dos investidores. Desta vez, Donald Trump reavivou o braço-de-ferro com o México ao impor tarifas sobre importações mexicanas. Este passo e a contínua tensão com a China constituem mais sinais de preocupação para os mercados, que temem os efeitos negativos na economia mundial.Em Lisboa, a maior parte (13) das cotadas fechou em baixa, penalizando o índice nacional. A queda mais expressiva foi a da Mota-Engil cujas ações desvalorizaram 8,64% para os 1,935 euros, atingindo mínimos de meio de fevereiro. Esta é a maior queda da cotada desde setembro de 2016.Segundo os analistas do BPI, no comentário de fecho, a queda é "explicada em parte pelo facto de nas últimas sessões não ter refletido na íntegra a queda do preço do petróleo, bem como pela sua exposição ao mercado mexicano".Com maior peso no índice, o BCP também contribuiu para a queda do PSI-20 ao deslizar 2,1% para os 24,67 cêntimos. O banco desvaloriza há cinco sessões consecutivas, apesar da DBRS ter melhorado o "rating" do BCP para investimento de qualidade.Também o setor europeu da banca negoceia em terreno negativo ao ser penalizado pela disputa comercial, a desaceleração económica e a necessidade de manter os juros baixos durante mais tempo. É isso que penaliza o Deutsche Bank , que negoceia abaixo dos seis euros pela primeira vez, além das turbulências internas.As cotadas do setor do papel, que são das mais vulneráveis ao ambiente externo, também continuam em queda. A Navigator desvalorizou 1,19% para os 3,162 euros, atingindo mínimos de dezembro de 2016. A Altri desceu 1,73% para os 5,965 euros e a Semapa desvalorizou 1,77% para os 12,22 euros.A Galp Energia também fechou em baixa numa altura em que o petróleo está a cair nos mercados internacionais. As ações da energética desceram 0,82% para os 13,37 euros.A travar maiores perdas estiveram cotadas como a Ibersol, que apresenta hoje os resultados do primeiro trimestre após o fecho do PSI-20, e a Jerónimo Martins. A Ibersol subiu 0,74% para os 8,16 euros e a Jerónimo Martins valorizou 0,29% para os 13,665 euros.(Notícia atualizada às 16h52 com mais informação)

O PSI-20 contrariou a tendência positiva das bolsas europeias e de Wall Street e fechou em queda esta segunda-feira, 3 de junho. A bolsa nacional desvalorizou 1,16% para os 4.985,36 pontos, atingindo mínimos de 15 de janeiro. Em maio o índice português perdeu mais de 6%, registando o pior desempenho desde junho de 2016 Ao contrário do que aconteceu em Lisboa, praticamente todas as praças europeias fecharam com valorizações na sessão de hoje. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,28% para os 370,08 pontos. As subidas do setor alimentar e o da saúde estão a compensar as quedas do setor da banca.