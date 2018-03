PSI-20 desce mais de 0,5% com maioria das cotadas em queda

A bolsa nacional está a acompanhar a tendência negativa das principais praças europeias, com 16 das 18 cotadas a negociarem com sinal vermelho. Sonae e BCP desvalorizam mais de 1,5%.

A bolsa nacional está a negociar em queda esta quarta-feira, 28 de Março, depois de ter subido mais de 1% ontem, acompanhando o optimismo das congéneres europeias com os avanços nas negociações entre os Estados Unidos e a China.



Nesta altura, o PSI-20 desce 0,64% para 5.340,65 pontos com 16 cotadas em queda e duas inalteradas.