PSI-20 em alta apoiado nos ganhos do grupo EDP

Leia Também Plano de Biden para o clima "oferece" dividendo aos acionistas da EDP

O índice PSI-20 abriu a sessão desta sexta-feira, 23 de abril, a crescer 0,15% para 5.018,16 pontos, com nove cotadas no verde, seis no vermelho e três inalteradas no valor de fecho desta quinta-feira.A praça lisboeta valoriza assim pelo terceiro dia consecutivo, estando em contraciclo face à generalidade das bolsas europeias que seguem em queda neste arranque da última sessão semanal.O grupo EDP é o que mais impulsiona, com a EDP Renováveis a ganhar 0,96% para 20,98 euros, estando assim a transacionar na cotação mais alta desde 16 de fevereiro depois de ontem ter somado acima de 7%. Também a EDP aprecia 0,61% para 4,968 euros.As duas cotadas beneficiam do otimismo dos investidores depois de ontem Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ter fixado uma meta para assegurar que 100% do consumo elétrico no país seja totalmente alimentado por fontes de energia renováveis.Continuando no setor da energia, a REN cresce 0,62% para 2,45 euros e a Galp recua 0,72% para 9,338 euros.Também em alta está o setor do papel, com a Navigator a valorizar 0,21% para 2,806 euros, a Altri a subir 0,46% para 6,52 euros, enquanto a Semapa prossegue inalterada nos 12,02 euros. Nota positiva ainda para os CTT, que avançam 0,28% para 3,635 euros.A travar maiores ganhos em Lisboa está o BCP, que perde 0,35% para 11,30 cêntimos, a Ibersol, que cai 1,66% para 5,92 euros e o setor do retalho: a Jerónimo Martins recua 0,14% para 14,425 euros e a Sonae desce 0,13% para 78,2 cêntimos.(Notícia atualizada)