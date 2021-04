Plano de Biden para o clima "oferece" dividendo aos acionistas da EDP

Leia Também Biden quer cortar emissões de gases poluentes para metade até 2030

Neste caso, sendo o montante a distribuir pelos acionistas de 19 cêntimos e tendo por base o valor do fecho de ontem, a variação sem este desconto seria de 4,03%, de acordo com os cálculos do Negócios. quer reduzir em pelo menos metade as emissões de gases poluentes até ao final desta década , o que confirma a intenção americana de recuperar uma posição de liderança global no combate à crise climática.Os comentários de Biden deram força a todo o setor das "utilities" na Europa, as empresas produtoras de energia, que liderou os ganhos entre os setores na região. A outra empresa do grupo EDP, a EDP Renováveis, escalou 7,06% para os 20,78 euros por ação, o que representa um máximo desde meados de fevereiro e o maior ganho diário desde janeiro deste ano.A EDP volta então a pagar o mesmo dividendo de 19 cêntimos este ano, referente ao exercício do ano passado, mantendo-se em linha com o montante que é distribuído pelos acionistas desde 2017, que corresponde a uma remuneração total de 755 milhões de euros, a distribuir por quase 4 mil milhões de ações.Deste universo de ações, 319 milhões de títulos foram emitidos no ano passado, quando a empresa efetuou um aumento de capital de mil milhões de euros.A EDP fechou o exercício de 2020 com resultados líquidos de 801 milhões de euros , pelo que vai entregar aos acionistas 94% dos lucros do ano passado. Ainda assim o "payout" é inferior ao do ano passado, em que pagou aos acionistas mais do que os lucros obtidos.