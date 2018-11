PSI-20 fecha em queda com duas cotadas em mínimos de mais de um ano

A bolsa nacional encerrou em queda pela segunda sessão consecutiva, num dia de perdas generalizadas na Europa. O BCP, a Jerónimo Martins e a Nos, todas com quedas superiores a 1%, estão entre as cotadas que mais penalizaram.

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional encerrou em queda esta segunda-feira, 12 de Novembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,57% para 4.992,03 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, apenas quatro encerraram o dia com sinal verde e duas inalteradas. As restantes 12 fecharam em queda, duas das quais no valor mais baixo em mais de um ano: a Semapa e a Ibersol.



Na Europa, as perdas foram generalizadas, numa sessão de fortes perdas para o sector da tecnologia (Face ID), arrastado pelo desempenho da Apple. A empresa liderada por Tim Cook está a afundar 4,5%, depois de o seu principal fornecedor para a tecnologia de reconhecimento facial, a Lumentum Holdings, ter cortado as suas estimativas de receitas e lucros citando a quebra das encomendas de um grande cliente.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, cai 0,94% para 362,30 pontos.



Porcá, o BCP e a Jerónimo Martins foram as cotadas que mais contribuíram para a descida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya deslizou 1,25% para 25,35 cêntimos, enquanto a retalhista perdeu 1,02% para 10,65 euros.



Determinante para a evolução do índice nacional foi ainda a Nos, que desvalorizou 1,25% para5,13 euros, assim como as cotadas do sector da pasta e do papel.



Neste sector, destacou-se, pela negativa, a Altri, com uma descida de 3,13% para 7,11 euros. A Navigator caiu 1,94% para 4,034 euros e a Semapa desceu 1,92% para 15,34 euros, o valor mais baixo desde Setembro do ano passado.



Em mínimos de 2017 encerrou também a Ibersol, com uma queda de 0,71% para 8,38 euros, o valor mais baixo desde Fevereiro do ano passado.

Com sinal positivo encerraram apenas a EDP Renováveis, a Pharol, a Sonae e a Sonae Capital.

Fora do PSI-20, nota para as acções da Martifer, que dispararam 4,18% para 49,9 cêntimos, depois de a empresa ter conquistado um contrato para a construção de dois navios para o empresário Mário Ferreira.