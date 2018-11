Trump culpa democratas pelas quedas em Wall Street

reuters

The prospect of Presidential Harassment by the Dems is causing the Stock Market big headaches! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de novembro de 2018

The Stock Market is up massively since the Election, but is now taking a little pause - people want to see what happens with the Midterms. If you want your Stocks to go down, I strongly suggest voting Democrat. They like the Venezuela financial model, High Taxes & Open Borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de outubro de 2018

Donald Trump criticou esta segunda-feira, 12 de Novembro, as intenções dos democratas de o escrutinar na câmara baixa do Congresso norte-americano, a qual venceram nas eleições intercalares realizadas na semana passada. Para o presidente norte-americano essa possibilidade está a dar "grandes dores de cabeça" aos mercados accionistas."A possibilidade de haver um assédio presidencial da parte dos democratas está a causar grandes dores de cabeça aos mercados accionistas", escreveu o republicano eleito há dois anos, depois de Wall Street abrir em queda esta sessão. Em causa está, entre outras medidas, os democratas obrigarem o presidente a entregar a sua declaração de rendimentos.Esta não é a primeira vez que o presidente norte-americana relacionada a queda das cotadas com o Partido Democrata. Antes das eleições intercalares, Trump deixou uma mensagem semelhante aos eleitores: "Se querem que as vossas acções desvalorizem, eu sugiro fortemente que votem nos democratas". Também no Twitter, o presidente norte-americano acusou os seus opositores de gostarem do modelo financeiro da Venezuela de "impostos altos e fronteiras abertas".Na semana passada, depois das eleições, a reacção dos investidores não foi negativa. A reconquista da câmara baixa do Congresso por parte do Partido Democrata e o reforço do Senado por parte do Partido Republicano foi ao encontro das expectativas dos mercados. Wall Street subiu na semana passada, ao contrário do que vaticinara o presidente.O Dow Jones subiu 2,84% no saldo semanal, seguido do S&P 500 que avançou 2,13% e o Nasdaq que valorizou 0,68%. Contudo, hoje as perdas chegaram a Wall Street que está a ser pressionada pela queda da Apple e das tabaqueiras. Os três índices estão a perder neste momento mais de 1%.As maiores fabricantes de tabaco recuam depois de ter sido noticiado que regulador da saúde nos Estados Unidos contempla a possibilidade de proibir a venda de cigarros de mentol. Já a Apple cede depois de dois dos seus fornecedores de componentes terem cortado as perspectivas para os respectivos resultados, o que indicia menor volume de vendas nos iPhone.(Notícia actualizada às 5h14 com mais informação)