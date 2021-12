PSI-20 fecha no vermelho em sessão mais curta. Ramada e Galp lideraram quedas

Leia Também Lisboa abre sessão mais curta em tons de vermelho. EDPR e BCP limitam estragos

A bolsa de Lisboa fechou no vermelho, em linha com as quedas ligeiras registadas entre os poucos índices europeus a negociar em formato de meia sessão nesta véspera de Natal. Assim, o PSI-20 fechou a cair 0,04% para 5.511 pontos, com dez cotadas a cair, oito em alta e uma, a Greenvolt, inalterada.A Sonae liderou os ganhos na sessão reduzida, a valorizar 1,46% para 0,97 euros por ação. Os títulos da empresa liderada por Cláudia Azevedo estiveram a reagir ao anúncio feito esta quinta-feira, já após o fecho do mercado, de que a Sonae e a brasileira IPLF Holding, que controlam conjuntamente a MDS, firmaram um acordo para a venda de 100% da área de consultoria de riscos e seguros da Sonae ao The Ardonaugh Group.Entre os pesos-pesados, as cotadas do grupo EDP e a Jerónimo Martins fecharam também em terreno positivo. A EDP avançou 0,44% para 4,799 euros, enquanto a EDP Renováveis valorizou 0,09% para 21,84 euros. Já a Jerónimo Martins avançou 0,1% para 20,26 euros por título.Do lado das quedas, a Ramada foi a que mais cedeu, a tombar 3,04% para 7,02 euros, seguida pelo peso-pesado Galp, que caiu 1,32% para 8,52 euros, pressionada pela queda do preço do petróleo, num dia em que apenas o brent está em negociação.O BCP fechou também no vermelho, a cair 0,29% para 0,1377 euros.Nota ainda para a Navigator, que caiu 1,32% para 3,29 euros, num dia em que a papeleira negociou sem direito ao dividendo extraordinário que será pago no dia 28 de dezembro. Ainda no setor do papel, a Altri avançou 0,46% (5,42 euros).Na Europa, em que apenas os índices português, francês, inglês e a bolsa de Amesterdão estiveram a negociar, o Stoxx 600 fechou a cair 0,12%.