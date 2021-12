Lisboa abre sessão mais curta em tons de vermelho. EDPR e BCP limitam estragos

O PSI-20 iniciou a sessão, mais curta, da véspera de Natal em terreno negativo, em linha com as principais praças europeias. Nos primeiros instantes, o índice nacional cede 0,25%, para os 5.499,61 pontos.Das 19 cotadas, apenas seguem acima da linha de água os pesos pesados EDP Renováveis e BCP, com subidas de 0,55% e 0,43%, cotando nos 21,94 euros e nos 13,87 cêntimos, respetivamente, e ainda a Sonae, que ganha 0,42%, para os 0,96 euros, após ter anunciado ontem, já depois do fecho, a venda da sua participação no braço segurador MDS por 100 milhões de euros.Seis das empresas que integram o PSI-20 seguem inalteradas, e as restantes 10 encontram-se no vermelho.Do lado das quedas destacam-se os recuos dos pesos pesados Galp, Jerónimo Martins e EDP e ainda a queda da Navigator, que hoje negoceia sem direito ao dividendo extraordinário que será pago no dia 28 de dezembro A petrolífera perde 1,11%, para os 8,538 euros, enquanto a dona do Pingo Doce cai 0,44%, para 20,15 euros, e a elétrica cede 0,19%, para 4,769 euros. A Navigator recua 1,62%, para os 3,284 euros.