PSI-20 fecha novembro com terceira valorização mensal consecutiva

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta sexta-feira, 29 de novembro, a perder 0,46% para 5.127,43 pontos, com nove cotadas em queda, sete em alta e duas inalteradas. A bolsa nacional elevou para três o número seguido de semanas com saldo acumulado negativo, contudo o principal índice nacional consegue, mesmo assim, fechar o mês de novembro com uma ligeira subida de 0,15%, a terceira valorização mensal consecutiva.



Em novembro, CTT (+14,95%), Sonae Capital (+13,86%) e Corticeira Amorim (+11,68%) foram as cotadas a registar maiores subidas percentuais, enquanto Nos (-7,36%) e Mota-Engil (-4,22%) foram as que mais caíram.





A permitir esta subida mensal apesar de três semanas seguidas com saldo negativo esteve a primeira semana de novembro, período em que o PSI-20 ganhou 3,69%. A praça lisboeta encaminha-se assim para chegar ao fim de 2019 com saldo positivo, já que nos 11 meses cumpridos acumula uma valorização de próxima 8,5%.





Esta sexta-feira foi um dia sem tendência definida nas principais bolsas europeias, sendo que, tal como o PSI-20, também o índice de referência europeu fechou no vermelho pela segunda sessão seguida. As quedas registadas pelos setores europeus das matérias-primas, automóvel e da banca foram os que mais pressionaram o Stoxx600.



O BCP e a Navigator foram as cotadas que mais ajudaram a determinar o rumo da bolsa nacional. O banco recuou 1,90% para 0,1960 euros, continuando a tendência já ontem verificada depois de o Supremo Tribunal da Polónia ter feito o primeiro parecer relativo ao processo de conversão de créditos à habitação concedidos em francos suíços. A autoridade judicial viabilizou que esses empréstimos sejam convertidos para zlótis às taxas de juro iniciais, as quais são inferiores àquelas que são atualmente praticadas, medida que poderá aumentar os custos para os bancos que operam no país, onde o BCP detém o Bank Millennium.



Já a Navigator terminou o dia a resvalar 1,91% para 3,490 euros. Ainda no papel, a Altri deslizou 1,22% para 5,65 euros e a Semapa cedeu 0,15% para 13,68 euros.



Também o setor do retalho penalizou, com a Jerónimo Martins a desvalorizar 0,89% para 14,495 euros, com a retalhista ainda a ser pressionada pela nota de análise em que o UBS cortou a avaliação e recomendação sobre a cotada, e a Sonae a resvalar 0,71% para 0,9105 euros.



Na energia o sentimento repartiu-se. A Galp Energia desceu 0,37% para 14,775 euros, a EDP fechou inalterada nos 3,670 euros com que fechou a sessão de quinta-feira, enquanto EDP Renováveis (+0,30% para 9,95 euros) e REN (+0,36% para 2,77 euros) terminaram o dia em alta.



A travar uma maior descida do PSI-20 esteve a Corticeira Amorim, que fechou a somar 0,93% para 10,90 euros.



Nota ainda para a Nos que ganhou 0,24% para 4,924 euros num dia em que tocou em mínimos de outubro do ano passado ao negociar nos 4,884 euros por ação.



(Notícia atualizada às 16:55)