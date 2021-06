PSI-20 fecha semana no verde, com BCP a liderar ganhos

O PSI-20 encerrou a última sessão da semana em alta ligeira, a avançar 0,19% para 5.087,01 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 10 terminaram a sessão em alta e 7 a cair.A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência positiva vivida na Europa, onde as principais praças fecharam no verde, com exceção do francês CAC40.O BCP liderou os ganhos na sessão desta sexta-feira, ao avançar 1,47% para 14,45 cêntimos.No setor da energia, a EDP Renováveis liderou as subidas, com ganhos de 0,76% para 18,63 euros. Já a EDP desvalorizou 1,23% para 4,497 euros e a Galp Energia depreciou 0,10% para 9,598 euros. Por fim, a REN subiu 0,65% para 2,33 euros, depois de ontem a Moody’s ter revisto em alta a sua perspetiva, de estável para positiva.Ainda nos pesos-pesados do índice, a Jerónimo Martins cedeu 0,35% para 15,55 euros. A Sonae, outra das cotadas do setor do retalho, depreciou 0,61% esta sessão para os 80,85 cêntimos.Uma nota ainda para a Corticeira Amorim, que fechou o dia com ganhos de 1,15% para 10,58 euros. A empresa anunciou ontem que adquiriu 50% da Herdade do Rio Frio ao BCP por um montante de 14,5 milhões de euros.(notícia atualizada)