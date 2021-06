Corticeira Amorim paga 14,5 milhões ao BCP por metade da Herdade do Rio Frio

A Corticeira Amorim adquiriu 50% da Herdade do Rio Frio ao BCP por 14,5 milhões de euros. A empresa liderada por António Rios Amorim tem um acordo para a aquisição dos restantes 50% com a Parvalorem, informou esta quinta-feira a empresa de cortiça.Em comunicado à CMVM, a Corticeira Amorim refere que o acordo com o BCP foi concluído hoje e que "o conjunto de ativos (bens móveis e imóveis) afetos à exploração agroflorestal, que constitui uma parte (3.300 hectares) da chamada Herdade do Rio Frio, situada no distrito de Setúbal" é adquirido "pelo valor total de 14.525.000 euros".A empresa indica ter também "um acordo com a Parvalorem, SA para a aquisição dos restantes 50% (...), o qual está condicionado à verificação de determinados requisitos, cuja concretização se espera vir a ser possível no curto prazo".O jornal Eco já tinha avançado que a antiga propriedade do BPN iria ser vendido à Corticeira Amorim.