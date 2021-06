Fed vê a subida da inflação nos EUA como temporária, afastando assim a ideia de que a Reserva Federal norte-americana antecipe a alteração da política monetária, nomeadamente através da subida das taxas diretoras. Assim, os investidores respiraram de alívio depois de, na sexta-feira, o presidente da Fed de St.Louis, James Bullard, ter indicado que as taxas de juro poderiam aumentar já em 2022. Assim, os investidores respiraram de alívio depois de, na sexta-feira, o presidente da Fed de St.Louis, James Bullard, ter indicado que as taxas de juro poderiam aumentar já em 2022.

Royal Bank of Canada cortou a recomendação da empresa de "outperform" para "perform". O analista Biraj Borkhataria reduziu também o preço-alvo em 11,5%, passando de 13 para 11,50 euros.





O índice PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira com uma queda de 0,52% para os 5.075,40 pontos, contrariando a tendência positiva vivida em todas as restantes praças europeias, num dia em que os investidores reagiram com otimismo aos novos comentários de Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos EUA.A praça lisboeta não foi capaz de acompanhar o ritmo positivo das congéneres, que subiram à boleia de Powell, que reiterou que aEntre as empresas destaca-se a Galp Energia, com uma queda de 1,13% para os 9,6520 euros por ação, num dia em que oAinda no campo das quedas, o BCP desvalorizou 1,10% para os 14,36 cêntimos por ação, ao passo que a Altri liderou as perdas entre as cotadas nacionais com um recuo de 1,54% para os 5,43 euros.No grupo EDP, ambas as empresas não escaparam do "vermelho", com a EDP e a EDP Renováveis a registarem perdas de 0,35% e 0,69%, respetivamente.Em contraciclo esteve a Nos com um ganho de 1,03% para os 2,950 euros por ação e os CTT com uma subida 0,66% para os 4,58 euros.