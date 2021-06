PSI-20 encerra no vermelho, com EDP Renováveis a cair mais de 2%

Leia Também Universidade de Lisboa investe 5 milhões em novo edifício da Faculdade de Letras

Leia Também PSI-20 incapaz de acompanhar ganhos do resto da Europa com queda de Galp e BCP a pressionar

O PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira a cair 0,71%, para 5.039,50 pontos, com a maioria das cotadas em terreno negativo. Das 18 cotadas, 10 terminaram no vermelho, 7 a subir e 1 inalterada.A bolsa nacional acompanhou a tendência do resto da Europa, já que o Stoxx 600, o índice de referência que agrupa as 600 principais cotadas da região, também fechou em queda, a depreciar-se 0,55%.A pressionar a sessão de hoje estiveram sobretudo as empresas do setor da energia, com a EDP Renováveis a desvalorizar 2,35% para os 18,32 euros. Além da EDP Renováveis, também a casa-mãe fechou a sessão a cair, com um recuo de 1,88% para 4,483 euros.Segundo a agência Reuters, a EDP estará a preparar a venda de três portefólios de energia renovável, que no conjunto podem valer até 1,5 mil milhões de euros. A agência refere esta estimativa de valor tendo em conta declarações do próprio CEO da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade, que terá indicado que cada um dos portefólios poderia ser avaliado entre os 300 milhões e os 500 milhões de euros.Ainda na energia, a Galp perdeu 0,50% para 9,604 euros e a REN caiu 0,65% para 2,285 euros.Já o BCP deslizou 0,97% para os 14,22 cêntimos por ação.No retalho, a Jerónimo Martins cedeu 0,80% para 15,53 euros. Já a Sonae foi uma das sete cotadas que terminou a sessão a valorizar, ao avançar 0,06% para 80,65 cêntimos.A fechar no verde destaque para os CTT, com ganhos de 2,18% para 4,68 euros, e a Ibersol, que valorizou 1,67% para 6,08 euros. Também a Ramada, a Corticeira Amorim e a Navigator fecharam o dia em alta.A Altri permaneceu inalterada, com uma cotação de 5,43 euros. Na segunda-feira, o analista Ignacio Arce, da Bestinver Securities, reviu em baixa a recomendação da empresa, de "comprar" para "manter".(notícia atualizada)