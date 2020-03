PSI-20 lidera ganhos na Europa com Grupo EDP em forte alta

O PSI-20 fechou esta quarta-feira a valorizar 1,59% para 4.967,93 pontos, com 13 cotadas em alta, quatro em queda e uma sem variação.

Foi a terceira sessão seguida de ganhos acima de 1% no índice português, que conseguiu das subidas mais expressivas da Europa, continuando assim a recuperar da derrocada sofrida na semana passada (-11,5%). Nestas três sessões o PSI-20 recuperou 4,2%.

Nas praças europeias os ganhos rondaram 1%, com os investidores a aguardarem por mais estímulos monetários e orçamentais para a economia global contrariar os efeitos negativos da propagação do coronavírus.

Em Wall Street os índices marcam ganhos mais robustos, apagando parte das quedas sofridas na véspera em reação ao corte surpresa de 50 pontos base na taxas de juro (na terça-feira os índices recuaram mais de 3%).

Hoje o foco está nos resultados da "superterça-feira" das primárias democratas, que confirmaram o ressurgimento em grande de Joe Biden e, em resultado, a possibilidade mais reduzida de Bernie Sanders chegar à Casa Banca, o que é um desfecho favorável para Wall Street.

O Grupo EDP voltou a estar em grande destaque na sessão desta quarta-feira, replicando os ganhos acentuados da véspera e o desempenho que tem sido registado ao longo deste ano. A valorização de hoje está sobretudo ligada a notas de research favoráveis emitidas pelo Goldman Sachs.

Citando as potencialidades da reestruturação do portefólio da companhia liderada por António Mexia, o banco norte-americano subiu o preço-alvo para as ações da EDP de 5,25 euros para 5,40 euros e reiterou a sua recomendação de "comprar", continuando a integrar a portuguesa na lista de favoritas.



Quanto à EDP Renováveis, o "target" aumentou de 11,30 euros para 14,50 euros e a recomendação passou de "neutral" para "comprar", com o Goldman Sachs a referir uma melhoria das estimativas para o cash flow operacional, um capex menor e um desconto de liquidez mais baixo.





A nota de research levou a EDP a registar uma valorização de 5,12% para 4,70 euros. Já a EDP Renováveis fechou a sessão com uma valorização de 3,31% para 13,12 euros.