PSI-20 na oitava sessão de quedas. Grupo EDP e BCP pressionam

A bolsa nacional abriu no vermelho, naquela que é a oitava sessão de perdas, a mais longa série de desvalorizações desde Janeiro de 2016. Esta tendência acompanha o sentimento no resto da Europa. E reflecte a queda das energéticas, mas também do BCP.

O índice de referência nacional, o PSI-20, está a cair 0,34% para 5.276,31 pontos, o valor mais baixo desde Fevereiro. Das 18 cotadas que formam o índice, 11 estão em queda, três a subir e quatro inalteradas.





O sentimento em Lisboa reflecte o que está a acontecer no Velho Continente. O dia deverá ser de perdas para as praças europeias, numa sessão que deve ser novamente marcada por fortes descidas nas bolsas mundiais, devido à turbulência que abala os mercados emergentes.

Além disso, mantêm-se os receios de uma escalada na guerra comercial. Isto porque termina hoje o período de consulta pública sobre o plano de Trump de impor novas tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens da China, e o presidente dos Estados Unidos já avisou que pretende avançar com a medida após este período.



Por cá, é o grupo EDP que mais está a pressionar o índice, com destaque para a EDP Renováveis. A empresa está a cair 1,02% para 8,265 euros, enquanto a casa-mãe perde 0,36% para 3,293 euros. Também a Galp Energia cede 0,48% para 16,755 euros.



No sector financeiro, o BCP está a cair 0,32% para 24,95 cêntimos, enquanto, no retalho, a Jerónimo Martins perde 0,32% para 12,395 euros. A escapar a esta tendência seguem as papeleiras: a Altri sobe 0,26% e a Semapa avança 0,56%.