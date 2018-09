Depois da Turquia e da Argentina, é a vez de a África do Sul fazer soar o alarme, com a economia do país a entrar em recessão. O rand lidera o movimento de quedas nas moedas dos emergentes, numa altura em que o "sell-off" se estende também às acções.

A forte turbulência que tem abalado os mercados emergentes não dá sinais de acalmia, com a maioria das moedas em queda e o índice de referência que agrega acções de mais de duas dezenas de países em desenvolvimento a caminho de "bear market".





Às crises da Turquia, Argentina e Brasil juntam-se agora preocupações com a África do Sul, depois de ter sido revelado, na terça-feira, que o país entrou em recessão no segundo trimestre deste ano. No mesmo dia, dados positivos sobre a produção industrial dos Estados Unidos aumentaram a expectativa em torno de uma aceleração da subida dos juros pela Fed, o que impulsionou o dólar, penalizando ainda mais as moedas dos emergentes, que já vêm sendo fortemente castigadas nos últimos meses.