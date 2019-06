deverá anunciar esta quinta-feira que a taxa de juro de referência será mantida em mínimos históricos (0%). Do outro lado do Atlântico, a administração de Trump aviva os receios dos investidores depois de ter terminado a última reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, sem acordo acerca de medidas que evitem a imposição de tarifas sobre as importações mexicanas para os Estados Unidos, agendadas para o próximo dia 10 de junho.

Por cá, a EDP puxa pelo índice nacional, com uma subida de 0,87% para os 3,37 euros.



A Galp é outro peso pesado que se destaca no verde, valorizando 0,41% para os 13,44 euros. Os títulos da petrolífera avançam no mesmo sentido dos da matéria-prima depois de um dia duro nos mercados de petróleo: na última sessão o West Texas Intermediate, crude de referência para os EUA que é negociado em Nova Iorque, entrou em mercado urso ao cair mais de 20% face ao seu máximo de abril, com os receios de um excesso de oferta a juntarem-se às preocupações em torno do crescimento mundial.



A contrariar os ganhos estão o BCP e as papeleiras. O banco liderado por Miguel Maya cede 0,24% para os 25 cêntimos enquanto Navigator e Altri recuam 0,75% para os 3,16 euros e 0,25% para os 5,95 euros, respetivamente.



(Notícia atualizada às 08:15)