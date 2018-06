PSI-20 no vermelho com Fed a pressionar Europa

Reuters

O PSI-20 recua 0,34% para os 5663,97 pontos, com nove cotadas a descer, quatro a subir e cinco inalteradas. O PSI-20 está desta forma em linha com a tendência negativa vivida na Europa, após a Reserva Federal Americana ter aberto a porta a subir os juros mais duas vezes este ano. O principal agregador europeu, o Stoxx 600, prde 0,50% para os 386,32 pontos, com o sector das matérias primas a ser o que mais pressiona.

O índice nacional sente o peso das quebras da Galp e BCP. A petrolífera portuguesa desvaloriza 0,83% para os 16,035 euros. Está em sintonia com os preços do barril de Brent, referência para a Europa, que cai 0,38% para os 76,45 dólares. Já o BCP, um dos títulos mais voláteis às alterações na europa, perde 0,62% para os 27,23 cêntimos.

Das 15 cotadas em queda, cinco apresentam quedas superiores a 1%. Navigator e Altri aliviam dos recentes recordes e caem, respectivamente, 1,09% para os 5,92 euros e 2,04% para os 8,65 euros. Nota negativa também para os CTT, que seguem a perder 1,38% para os 2,86 euros.

No verde, destaque para a Sonaecom. A empresa avança 0,11% para 93,1 cêntimos, depois de ter informado que a sua subsidiária Sonae IM (Sonae Investment Management – Software and Technology) irá receber no próximo dia 15 de junho de 2018 a quantia de 57,8 milhões de euros, a título de distribuição de capital pelo Fundo FCR Armilar Venture Partners II.

Os analistas do BPI relembram que a Sonaecom se dedica ao "investimento em empresas de base tecnológica nas áreas de cibersegurança, telecomunicações e de retalho, possuindo uma estratégia de gestão ativa do seu portefólio, com o objetivo de consolidar a sua posição de investidor de referência a nível internacional".

(Notícia em actualizada às 08:27)