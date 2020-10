PSI-20 perde mais de 1% com todas as cotadas em queda

A bolsa nacional abriu em queda esta sexta-feira, 2 de outubro, com o PSI-20 a desvalorizar 1,04% para 4.063,57 pontos, e com todas as cotadas no vermelho.





Na Europa, o cenário é idêntico, com todos os índices a perderem mais de 1%, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que testou positivo para a covid-19.





O líder da maior economia do mundo, de 74 anos, comunicou através do Twitter que ficará de quarentena, a meio da sua campanha eleitoral, com as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 3 de novembro.



"Esta noite, a FLOTUS (primeira-dama dos Estados Unidos) e eu testamos positivos à Covid-19", escreveu Trump na rede social, acrescentando que a partir de agora irá começar a "quarentena e o processo de recuperação".





Além da situação clínica de Trump, os investidores estão atentos à evolução das negociações do pacote de estímulos nos Estados Unidos, depois de os democratas da Câmara dos Representantes terem viabilizado esta noite o pacote de estímulos proposto pelo partido, no valor de 2,2 biliões de dólares, que se destina a suavizar o impacto económico decorrente da covid-19.





No entanto, esta proposta deverá ser chumbada no Senado, com maioria republicana, já que o partido anunciou que não irá apoiar qualquer proposta legislativa com um valor acima de 2 biliões de dólares.





Por cá, nenhuma empresa do PSI-20 escapa às perdas. Entre os pesos pesados, a EDP cai 0,94% para4,236 euros, o BCP desliza 2,26% para 7,8 cêntimos e a Galp perde 1,77% para 7,652 euros.





No retalho, a Jerónimo Martins cede 0,92% para 14,01 euros e a Sonae desliza 1,04% para 56,9 cêntimos.





A Nos perde 1,18% para 3,002 euros.