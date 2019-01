PSI-20 sobe com Mota-Engil a disparar 12% e Nos em máximos de mais de um ano

Tiago Sousa Dias

A bolsa nacional encerrou em alta esta quinta-feira, 24 de janeiro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,31% para 5.101,73 pontos. Com sete empresas em alta, dez em queda e uma inalterada, o principal índice nacional renovou máximos de outubro do ano passado.

Na Europa, a maioria dos índices segue em alta ligeira, com exceção do londrino Footsie, que continua a ser penalizado pela incerteza em torno do Brexit. Nos restantes mercados, as subidas são pouco acentuadas, depois de o presidente do BCE, Mario Draghi ter reconhecido riscos mais negativos para a economia da região, e ter deixado pistas que levam o mercado a antecipar que os juros não deverão subir antes de 2020.

Esta convicção está a penalizar a moeda única e a impulsionar ligeiramente as ações. O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,23% para 355,69 pontos.

Por cá, a Mota-Engil, a Sonae e a Nos foram as cotadas que mais contribuíram para a valorização do PSI-20.

A construtora fechou o dia a subir 11,96% para 1,966 euros - o valor mais elevado desde outubro do ano passado – com as ações a reagiram ao anúncio de que a empresa prevê um crescimento de dois dígitos no mercado de Angola, onde a carteira de obras ronda atualmente os 800 milhões de euros.

A Nos valorizou 2,63% para 5,65 euros, o valor mais alto desde dezembro de 2017, e a Sonae subiu 2,32% para 94,85 cêntimos – um máximo de setembro, depois de ter anunciado ontem que a sua área de retalho fechou 2018 com vendas superiores a 6.300 milhões de euros, um novo recorde para o grupo.

A contribuir para a subida do PSI-20 estiveram ainda os CTT e a Galp Energia. A empresa de correios somou 0,58% para 3,136 euros e a Galp valorizou 0,50% para 13,97 euros.

Ainda na energia, a EDP subiu ligeiros 0,16% para 3,053 euros e a EDP Renováveis encerrou inalterada em 7,885 euros, no dia em que a JB Capital Markets fez alterações na recomendação para os títulos das duas cotadas. Em relação à EDP, cortou a recomendação para "neutral" enquanto para a EDP Renováveis melhorou para "comprar".