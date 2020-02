PSI-20 valoriza com Grupo EDP de novo em alta

Os investidores estão a avaliar os novos dados da propagação do coronavírus e a evolução da economia alemã.

A bolsa nacional abriu em alta ligeira, em linha com o desempenho das principais praças europeias, com os investidores a avaliarem os novos dados da propagação do coronavírus e a evolução da economia alemã.



O PSI-20 sobe 0,12% para 5.338,3 pontos, com 9 cotadas em alta, cinco em queda e quatro sem variação.



Na Europa a tendência também é de alta e o alemão DAX já atingiu um novo recorde, depois do gabinete de estatística do país ter revelado que o PIB alemão estagnou no quarto trimestre, o que para já afasta os receios de recessão na maior economia europeia.





A Comissão Nacional de Saúde da China reportou esta sexta-feira 121 mortes, nas últimas 24 horas, pelo novo coronavírus, designado Covid-19, fixando em 1380 o número total de vítimas mortais em todo o continente chinês.