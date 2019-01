PSI-20 vive melhor sessão em dois anos e meio com subida de quase 3%

A bolsa nacional cumpriu esta sexta-feira, 4 de janeiro, a quinta sessão consecutiva de ganhos, que foi também a melhor dos últimos dois anos e meio para o principal índice português, catapultado para máximos de um mês.





Nesta primeira sexta-feira de 2019, o PSI-20 disparou 2,82% para 4.880,01 pontos, o que representa a maior subida diária desde junho de 2016 e o valor mais elevado desde 6 de dezembro.





Das 18 cotadas que formam o índice nacional, só a Ibersol e a F. Ramada fecharam o dia com sinal negativo, com desvalorizações de 0,99% para 8 euros e 0,65% para 7,65 euros, respetivamente.





Os ganhos não foram exclusivos de Lisboa. Os principais índices europeus sobem todos mais de 2%, devido a uma série de fatores que estão a concorrer para o otimismo dos investidores. Em primeiro lugar, a perspetiva de progressos na resolução da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, depois de Pequim ter confirmado a deslocação de uma comitiva de altos funcionários do governo a Washington, na próxima semana, para negociações comerciais.





A notícia animou a Europa durante toda a manhã, mas foram os dados do emprego nos Estados Unidos e a consequente subida de Wall Street que acentuaram as valorizações.





Antes da abertura do mercado norte-americano, foi revelado que a economia dos EUA criou 312 mil empregos em dezembro, quase o dobro do esperado pelos analistas, enquanto as remunerações por hora aumentaram 3,2%, o ritmo mais elevado desde 2009.





Os dados afastaram, por ora, os receios em torno do enfraquecimento da maior economia do mundo e da desaceleração global, para o que contribuíram também as palavras do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, que garantiu que o banco central será flexível a mudanças no estado da economia.





Por cá, o BCP e as cotadas do setor do papel estão entre as empresas que mais contribuíram para a subida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 4,29% para 24,06 cêntimos, enquanto a Navigator ganhou 4,63% para 3,75 euros e a Semapa somou 5,02% para 13,40 euros. A "estrela" do setor foi, porém, a Altri, com uma valorização de 6,32% para 6,22 euros.



Na energia, a EDP somou 2,45% para 3,099 euros, a EDP Renováveis ganhou 0,32% para 7,86 euros e a Galp Energia valorizou 3,04% para 14,39 euros, impulsionada pelo forte aumento dos preços do petróleo.



A maior subida entre as cotadas do PSI-20 foi, contudo, a da Mota-Engil, que fechou a sessão a ganhar 7,19% para 1,67 euros, seguida pela Pharol, com um ganho de 6,95% para 17,86 cêntimos.



(Notícia atualizada às 17:10)