EUA criam mais de 300 mil empregos e salários sobem o máximo desde 2009

A economia norte-americana criou 312 mil empregos no mês de dezembro, o que representa ao valor mais elevado em 10 meses e bem acima do esperado (os economistas antecipavam um aumento médio de 185 mil).

Ainda assim a taxa de desemprego subiu uma décima para 3,9% devido ao aumento do número de pessoas à procura de emprego. Em novembro a taxa de desemprego tinha atingido um mínimo de 50 anos.

Outro dado relevante do relatório divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho diz respeito às remunerações por hora, que aumentaram 3,2% em dezembro, também bem acima do esperado. Este indicador de salários fechou 2018 a crescer ao ritmo mais elevado desde 2009, sugerindo uma pressão inflacionista na maior economia do mundo.

A forte criação de emprego e o incremento acentuado dos salários vem aliviar os receios sobre uma travagem abrupta na economia norte-americana em 2019. Com o número de trabalhadores a aumentar e os rendimentos a crescer, o consumo das famílias deverá prosseguir em alta no próximo ano.

Este relatório também dá força à Reserva Federal para prosseguir com a normalização da política monetária, continuando a subir as taxas de juro. O banco central dos EUA olha com atenção redobrada para este relatório sobre o mercado de trabalho para aferir a robustez da maior economia do mundo e definir a sua política monetária.

Hoje deverão ser reveladas mais pistas sobre o que vai fazer a Fed em 2019, pois o presidente Jerome Powell tem um discurso agendado para esta tarde. As expectativas atuais apontam para dois agravamentos este ano, abaixo dos três antecipados anteriormente.

No que ao mercado de trabalho diz respeito, não existem para já sinais de alarme na economia norte-americana. Tendo já em conta os dados relativos a dezembro, a economia norte-americana criou um total de 2,64 milhões de novos empregos em 2018.