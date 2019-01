Wall Street e Europa disparam com emprego a surpreender nos EUA

O petróleo e o dólar também estão a subir ao passo que o ouro regista perdas.

Departamento do Trabalho norte-americano, a economia dos EUA somou 312 mil empregos em dezembro, quase o dobro do esperado pelos analistas (185 mil).





Quanto a cotadas, o destaque vai para a ligeira recuperação da Apple. Depois de tombar quase 10%, as ações da gigante tecnológica estão a subir cerca de 3,3% para os 146,9 dólares. Destaque ainda para outras cotadas do setor tecnológico como a Netflix que sobe mais de 6% ou a Intel que avança mais de 5%. O índice tecnológico do S&P 500 está a subir 1,7%, depois de ter desvalorizado 5% ontem - o pior desempenho desde 2011.Para já, os dados do emprego estão a sobrepor-se às preocupações relacionadas com a desaceleração económica e com a disputa comercial. De acordo com os dados divulgados peloAlém da criação de emprego, o relatório sobre o mercado de trabalho revela que as remunerações por hora aumentaram 3,2% em dezembro, o ritmo mais elevado desde 2009. A forte criação de emprego e o incremento acentuado dos salários vêm aliviar os receios sobre uma travagem abrupta na economia norte-americana em 2019. Com o número de trabalhadores a aumentar e os rendimentos a crescer, o consumo das famílias deverá prosseguir em alta no próximo ano.

Este relatório também dá força à Reserva Federal para prosseguir com a normalização da política monetária, continuando a subir as taxas de juro. O banco central dos EUA olha com atenção redobrada para este relatório sobre o mercado de trabalho para aferir a robustez da maior economia do mundo e definir a sua política monetária.

Hoje deverão ser reveladas mais pistas sobre o que vai fazer a Fed em 2019, pois o presidente Jerome Powell tem um discurso agendado para esta tarde ao lado dos ex-presidentes da Fed, Janet Yellen e Ben Bernanke. As expectativas atuais apontam para dois agravamentos este ano, abaixo dos três antecipados anteriormente.

