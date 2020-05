18,1 milhões de zlótis (4 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, valor que representa uma queda de 89% face ao período homólogo.

"deterioração da exploração" da atividade da empresa, a qual continua com restaurantes fechados e vai renovar o processo de "lay off" com vários trabalhadores.

Apesar de o abrandamento geral do número de casos confirmados de Covid-19, o que permite à generalidade dos governos europeus aprovarem medidas de desconfinamento gradual, a negociação bolsista ficou marcada pelo pessimismo decorrente das estimativas apresentadas pelo Goldman Sachs, com o banco norte-americano a estimar que o índice S&P 500 caia 20% nos próximos três meses.Por cá foi uma vez mais o BCP a contribuir decisivamente para o rumo da negociação, com o banco a desvalorizar 2,42% para 9,29 cêntimos num dia em que tocou na cotação mais baixa desde 21 de abril. O banco liderado por Miguel Maya teve uma prestação negativa no dia em que a filial polaca da instituição, o Bank Millennium, reportou ter registado lucros de Também a penalizar o sentimento em Lisboa esteve a Nos, a Galp Energia e o setor do papel. A operadora de telecomunicações resvalou 2,56% para 3,28 euros e a petrolífera deslizou 1,22% para 10,135 euros, isto numa altura em que o Brent, transacionado em Londres e utilizado como valor de referência para importações nacionais, cai mais de 3% para 29,98 dólares por barril.Já no setor do papel, a Navigator liderou as perdas com uma queda de 3,77% para 2,246 euros, acompanhada pela Semapa, que recuou 2,90% para 8,70 euros, e pela Altri, que perdeu 1,78% para 4,646 euros.Nota negativa ainda para a EDP (-0,49% para 4,104 euros) e para os CTT (-1,44% para 2,06 euros).A impedir uma maior desvalorização do principal índice nacional esteve a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins. A cotada liderada por Manso Neto somou 1,80% para 11,30 euros e a retalhista avançou 1,94% para 15,75 euros.Destaque pela positiva ainda para a Ibersol que terminou o dia a disparar 7,45% para 4,04 euros, isto após no final da última semana ter anunciado que não distribuirá dividendos pelos acionistas devido(Notícia atualizada)