Ibersol não paga dividendos e continua com parte dos trabalhadores em lay-off

A Ibersol anunciou esta sexta-feira que decidiu não remunerar os acionistas com pagamento de dividendos devido à "deterioração da exploração" da atividade da empresa, que continua com restaurantes fechados e vai renovar o processo de "lay off" com vários trabalhadores.

"Considerando a previsível evolução da atividade e a consequente deterioração da exploração, o Conselho de Administração por prudência decidiu não propor a distribuição de dividendos", refere a empresa no relatório e contas de 2019, que propõe a transferência dos lucros consolidados de 25 milhões de euros para reservas livres. No ano passado a Ibersol tinha remunerado os acionistas com 3,4 milhões de euros, ou 10 cêntimos por ação. Num outro comunicado, onde atualiza os impactos da covid-19, a Ibersol reforça que a decisão de não pagar dividendos tem "em consideração o contexto extremamente exigente resultante da crise provocada pela Pandemia Covid-19". Nesta altura a companhia tem já 166 restaurantes próprios em funcionamento, sendo 137 em Portugal e 20 em Espanha. Contudo, mais de metade continuam encerrados. "Os restaurantes estão a funcionar com limitações na sua oferta, encontrando-se todos impossibilitadas de proceder a vendas para consumo no local, pelo que os volumes de vendas estão substancialmente abaixo dos padrões normais registados em períodos homólogos", refere o comunicado. Em virtude desta queda de atividade, a empresa de restauração renovou o acesso ao lay-off "em algumas participadas por mais 30 dias, no entanto reduziu o número de colaboradores subordinados a esta mesma medida". No final do ano passado, a Ibersol operava 354 unidades próprias em Portugal, 183 em Espanha e 10 em Angola, a que se somava 112 franquiadas, totalizando cerca de 11,3 mil trabalhadores.