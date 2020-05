Bank Millennium, instituição financeira polaca detida em 51% pelo Banco Comercial Português, divulgou um resultado líquido de 18,1 milhões de zlótis (4 milhões de euros) nos primeiro três meses do ano, o que representa uma queda de 89% face ao período homólogo.

Ainda na Europa, as negociações do Brexit voltam a ganhar palco, estendendo-se ao longo de toda a semana. Na sexta-feira, espera-se um comunicado de ambas as partes, para darem conta dos eventuais progressos.Por cá, as cotadas do setor da energia seguem maioritariamente no vermelho, com o peso pesado EDP a cair 0,44% para os 4,11 euros. A cotada cai do máximo de 10 de março que atingiu na sexta-feira, naquela que foi a primeira sessão após a apresentação de resultados, e na qual este título chegou a valorizar 6%.Já a subsidiária EDP Renováveis desce 1,08% para os 10,98 euros e a REN perde 0,41% para os 2,41 euros.A travar maiores perdas está o também peso pesado BCP, que soma 0,42% para os 9,56 cêntimos, num dia em que o(Notícia atualizada às 08:22)