PSI avança 0,17% com BCP na liderança

Leia Também Lisboa fecha com maior subida da Europa. Galp comanda ganhos

Leia Também BCP soma mais de 3% e lidera terceiro dia de ganhos da bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira no verde. O PSI somava 0,17% para os 5.845,36 pontos, nos primeiros minutos da negociação, com nove cotadas em terreno positivo e sete no vermelho.A liderar a tabela está o BCP que avança 0,84%, após os analistas do Deutsche Bank terem elevado para "compra" a recomendação para as ações do banco português. O BCP é acompanhado no pódio do principal índice português pela Nos (0,77%) e a Sonae (0,76%).Com sinal verde estão ainda a Greenvolt (0,65%), a EDP Renováveis (0,55%), a Corticeira Amorom (0,3%) e a Mota-Engil (0,13%). A Navigator e a Altri apresentam avanços muito ligeiros, a somar 0,06% e 0,04% respetivamente.Em sentido inverso, a cotada que mais caía no arranque era a Semapa, a desvalorizar 1,46%, seguida pela REN (-0,56%) e a Ibersol (-0,32%). Ainda no vermelho estão a EDP (-0,17%), os CTT (-0,14%) e a Jerónimo Martins (-0,1%).A Galp, que foi a empresa que esteve em maior destaque na negociação desta terça-feira, recuava muito ligeiramente (-0,05%), numa altura em que os preços do petróleo avançam nos mercados internacionais.