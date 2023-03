Lisboa fecha com maior subida da Europa. Galp comanda ganhos

O PSI avançou 0,92%, para os 5.835,62 pontos, num dia em que a maioria das principais praças europeias encerraram com ganhos mais modestos. Das 16 cotadas do índice, apenas duas fecharam no vermelho, com as restantes 14 a terminarem o dia em alta.A Galp liderou as subidas ao ganhar 3,41%, para os 10,26 euros, naquele que foi o seu melhor dia em bolsa em quatro meses.Ainda pela positiva, a Altri avançou 2,5%, para 4,666 euros, recuperando parcialmente do forte tombo da véspera, enquanto a Semapa ganhou 1,93%, até aos 13,74 euros. Tal como a Altri, a Greenvolt valorizou 1,66%, para 6,14 euros, anulando parte das fortes quedas de ontem.Entre os pesos pesados, além da Galp, a Jerónimo Martins subiu 0,79%, para 20,54 euros, ao passo que o BCP valorizou 0,53%, fechando nos 0,1904 euros. A família EDP terminou o dia com ganhos diminutos: a casa-mãe subiu 0,23%, para 4,813 euros, e a EDP Renováveis valorizou 0,1%, até aos 20,04 euros.No vermelho fecharam apenas a Ibersol, que caiu 2,17%, para 6,3 euros, e a Nos, que deslizou 0,34%, para os 4,148 euros.