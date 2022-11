PSI despede-se de novembro no verde e soma segundo ganho mensal consecutivo

O PSI avançou 0,55%, para os 5.862,69 pontos, na última sessão do mês, acompanhando o sentimento positivo vivido nas principais praças da Europa Ocidental. O índice nacional acumulou um ganho de 2,53% em novembro, naquele que é o segundo mês consecutivo com saldo positivo.Das 15 cotadas do PSI, sete encerraram em alta esta quarta-feira, enquanto seis terminaram o dia no vermelho. BCP e CTT fecharam inalterados.A Greenvolt liderou os ganhos do dia, ao subir 2,82%, para 8,03 euros, seguida da EDP, que avançou 2,24%, terminando a sessão a valer 4,519 euros. Ainda acima dos 2%, a Semapa, que hoje vota a distribuição de dividendos, valorizou 2,14%, para os 14,34 euros.A ajudar ao desempenho de hoje do índice, a Galp subiu 1,68%, para os 11,785 euros, e a EDP Renováveis ganhou 1,47%, até aos 22,05 euros. Em alta fecharam ainda a Altri e a Sonae. A papeleira ganhou 0,36% e a retalhista valorizou 0,31%.Do lado das quedas, a Corticeira Amorim caiu 1,87%, para os 8,91 euros, enquanto a Nos cedeu 1,03%, para os 3,844 euros.A travar os ganhos do PSI esteve também a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce recuou 0,66%, para os 21,2 euros.