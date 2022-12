Bolsa de Lisboa arranca sessão com ganhos. Galp destoa e cede mais de 1%

acionistas terem aprovado esta quarta-feira, em assembleia-geral, a distribuição de reservas no valor de quase 100 milhões de euros. O montante líquido por ação será de 1,252 euros, que será pago a partir de 13 de dezembro.

O setor da energia também regista um bom desempenho, com quase todas as cotadas a avançar mais de 1%: a Greenvolt sobe 1,74%, a REN soma 1,58% (depois de ter aprovado o pagamento de um dividendo aos acionistas de 6,4 cêntimos), a EDP Renováveis aprecia 1,13% e a EDP valoriza 1,11%.De resto, uma nota para a Jerónimo Martins. A empresa com maior pesa na bolsa portuguesa avança 0,85%.Lisboa acompanha a tendência que se vive nas praças europeias, com os investidores a arrancaram o último mês do ano - habitualmente favorável para a negociação de ações - com o pé direito, depois da promessa do alívio das restrições pandémicas na China e da sinalização, por Jerome Powell, de um abrandamento no ritmo da subida das taxas de juro pela Reserva federal norte-americana.Por cá, apesar de ser feriado da Restauração da Independência, a bolsa de valores mantém-se a negociar, sendo no entanto expectável um volume inferior ao habitual nas transações.