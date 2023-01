PSI fecha sétima sessão no verde com BCP a dar gás

O índice de referência nacional encerrou a sessão a negociar em terreno positivo pela sétima vez consecutiva, a acompanhar a tendência do resto da Europa.O PSI fechou a subir 0,43% para 5.952,4 pontos, com 7 cotadas em em alta, 7 em baixa e 1 inalterada.A praça lisboeta foi impulsionada sobretudo pelo BCP, que atingiu máximos de meados de julho de 2021, com um avanço de 2,87% para 17,92 cêntimos por ação.A valorização do único banco cotado em Portugal foi fomentada pelo retorno de 233 milhões de euros da venda do projeto Crow. O BCP continua a ser a cotada com melhor desempenho este ano, acumulando um ganho de 22,4%.A dar força ao índice português esteve também a EDP Renováveis, que subiu 2,42% para 20,77 euros. Já a Greenvolt avançou 1,57% para 7,75 euros, depois de ter anunciado esta manhã que vai criar mais duas novas comunidades de energia renovável com um grupo europeu especializado em espumas plásticas celulares, que tem instalações em Peniche e Santo Tirso.O outro peso pesado que negociou em terreno positivo foi a EDP, com um aumento de 0,27% para 4,781 euros.A travar maiores ganhos esteve a Jerónimo Martins, cedendo 0,74% para 21,36 euros e a Galp com um recuo de 0,28% para 12,545 euros. Já a empresa que mais terreno perdeu foi a Mota-Engil, que caiu 2,27% para 1,290 euros.Notícia atualizada