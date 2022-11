PSI na linha d'água. Mota-Engil perde mais de 2%

Leia Também Jerónimo Martins e Galp dão brilho à bolsa nacional

A bolsa de Lisboa arrancou esta quarta-feira na linha d'água, mas com perdas ligeiras, ao contrário das praças europeias que estão esta manhã a negociar no verde.O PSI desvaloriza 0,05%, com seis cotadas em terreno negativo e as restantes nove em terreno positivo.A empresa que mais perde é a Mota-Engil, que tomba 2,39%, seguida pela Greenvolt que recua 1,22%, após ter revelado resultados ontem que mostram que os lucros triplicaram para 16,8 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.Ainda a registar perdas está a EDP que recua 0,69%, a EDP Renováveis que cede 0,54%, a Jerónimo Martins que desliza 0,47% e o BCP que perde apenas 0,13%.O lado dos ganhos é liderado pela Nos que soma 1,22%, seguida pela Galp a subir 1,15% e a Semapa que cresce 0,7%.Notícia em atualizada