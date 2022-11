Jerónimo Martins e Galp dão brilho à bolsa nacional

O PSI encerrou a somar mais de 1%, numa sessão em que acompanhou o movimento positivo do resto da Europa.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com as principais praças a serem impulsionadas sobretudo pelos setores do petróleo & gás, banca, retalho e viagens.

Leia Também Bolsa nacional em alta com Galp na proa

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 1,40%, para 5.846,61 pontos, com 13 cotadas no verde e 2 no vermelho.

O título que mais sustentou o índice de referência nacional foi a Jerónimo Martins, a somar 2,52% para 21,12 euros, num dia em que o restante retalho europeu também valorizou.

Também a Galp contribuiu para os ganhos da praça lisboeta, a crescer 4,37% para 11,34 euros, a acompanhar a forte subida do setor petrolífero no Velho Continente.

Ainda na energia, a EDP pulou 1,79% para 4,482 euros, ao passo que a sua subsidiária para as energias renováveis caiu 0,58% para 22,21 euros.

A outra cotada do PSI que fechou em baixa foi a REN, a recuar 0,77% para 2,585 euros. Já a Greenvolt avançou 0,73% para 8,23 euros.

Na banca, o BCP seguiu a tendência de toda a Europa e fechou no verde, com um acréscimo de 1,26% para 0,153 euros.