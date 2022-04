PSI no verde com Mota-Engil e Altri a subir mais de 3%

Leia Também Altri dá 25 ações da GreenVolt por cada 100 títulos. E até 25 cêntimos em dinheiro

Leia Também Mota-Engil ganha contrato de mineração na Costa do Marfim

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta sexta-feira a verde, a somar 0,69% para 6.104,76 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 13 estavam em alta e apenas duas desvalorizavam - a Semapa e a Galp, ainda que esta última a recuar uns ténues 0,04%.A Mota-Engil liderava os ganhos no arranque, a somar 2,76% para 1,340 euros. A construtora anunciou esta quinta-feira, já após o fecho do mercado, que conquistou um contrato de mineração de 213 milhões de dólares na Costa do Marfim.Já a Altri valorizava 2,05% para 6,485 euros por ação, depois de anunciar que vai dar 25 ações da GreenVolt por cada 100 títulos e ainda o pagamento de um dividendo em dinheiro no valor de 0,25 euros por ação, equivalente a 51.282.918 euros. A Greenvolt, por sua vez, estava a valorizar 0,88% no arranque da sessão, a cotar nos 8,02 euros - a terceira vez esta semana em que ultrapassa a fasquia dos oito euros durante a negociação.Tanto a Mota-Engil como a Altri chegaram a disparar mais de 3,5% nas primeiras negociações do dia. Entre as restantes cotadas, a grande maioria segue em alta, também o BCP está em destaque, registando uma valorização de 1,24% para 0,1632 euros.As cotadas do grupo EDP estavam também a valorizar, a somar ganhos de 0,61% (4,65 euros) no caso da EDP e 0,75% (24,10 euros) no da EDP Renováveis.Nas telecomunicações, nota para a Nos, que está a valorizar 0,92% para 3,94 euros. No retalho, a Jerónimo Martins avançava 0,37% para 21,64 euros, enquanto a Sonae somava 0,88% (1,03 euros).Do lado das desvalorizações, a Semapa recuava 1,28% no arranque, a cotar nos 12,32 euros, e a Galp cede 0,04% para 11,56 euros.(notícia atualizada às 08:25)