Altri dá 25 ações da GreenVolt por cada 100 títulos. E até 25 cêntimos em dinheiro

A Altri quer entregar 43,27% do capital que detém diretamente na GreenVolt, num total de 52.523.229 ações, informou a empresa em comunicado divulgado junto da CMVM. Será utilizando o fator 0,25604641 para se obter o número de ações a que cada acionista da Altri tem direito.

Se a proposta do conselho de administração for aprovada na AG, supondo que o investidor tem 100 ações, receberá 25 títulos, que resulta do arredondamento de 25,604641 ao número inteiro inferior.

No entanto, ao número de ações a receber será deduzido o imposto, variando este em função do tipo de investidor (há quem não pague, empresas que pagam 25% e particulares pagam 28%).

Usando o mesmo exemplo, um investidor particular, com a taxa de 28%, em vez de 25 títulos terá direito a 18 ações da GreenVolt, sendo o remanescente resultante do arredondamento (0,43534 dos 18,43534 títulos) pago em dinheiro, considerando a cotação da GreenVolt.

Dividendo em dinheiro

A Altri vai propor também aos acionistas o pagamento de um dividendo em dinheiro no valor de 0,25 euros por ação, equivalente a 51.282.918 euros.

A remuneração total em dinheiro e em espécie nunca poderá superar o valor da totalidade do lucro e das reservas livres da Altri, até um valor de 112.748.942 de euros.

Neste sentido, o valor do dividendo em dinheiro pode ser inferior ao agora proposto, de 0,25 euros, dependendo da taxa de retenção média que for aplicada aos diferentes tipos de investidores e da cotação das ações da GreenVolt.

Quanto mais alta for a taxa de retenção média e a cotação da GreenVolt no momento do pagamento do dividendo, menor será o valor do dividendo em dinheiro.