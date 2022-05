PSI renova máximos de sete anos com BCP e Galp como motores

O PSI avançou 1,95% e terminou o dia nos 6.305,14 pontos, renovando máximos desde abril de 2015. A praça portuguesa liderou os ganhos na Europa ocidental. Das 15 cotadas do índice, apenas duas fecharam negativas e as restantes 13 subiram.Os maiores contributos para o bom desempenho do índice nacional vieram do BCP e da Galp. As ações do banco liderado por Miguel Maya continuam a senda de ganhos recentes e hoje subiu 5,53%, para máximos de mais de três meses. Já a petrolífera ganhou 3,74%, para os 12,06 euros, num dia em que a RBC Capital Markets subiu a recomendação e o "target" da Galp.Destacaram-se também a Greenvolt, com um avanço de 4,68%, ainda a refletir os resultados apresentados terça-feira e a nota elogiosa do Santander sobre a empresa liderada por Manso Neto, e a Altri, que ganhou 3,79%, no dia em que mostra os números do primeiro trimestre.Sonae (2,91%) e Jerónimo Martins (0,68%) beneficiaram do bom dia do setor do retalho nas praças europeias.A impulsionar o PSI esteve também a EDPR, com uma valorização de 1,74%.A impedir maiores ganhos, a REN cedeu 0,33% e a EDP deslizou 0,02%.